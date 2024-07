El economista Alejandro Inurrieta señala que la reducción de jornada laboral, impulsada por el gobierno de coalición y más concretamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se puede hacer en España. Pero es importante, asegura el experto, diferenciar dos planos: la jornada laboral nominal y la jornada de trabajo efectiva.

"España lleva reduciendo la jornada laboral de trabajo desde hace muchos años, es algo que no es nuevo y la patronal lo tiene que saber. Desde la instalación de las 40 horas a las 38 que hay en algunos sectores. Y no ha pasada nada. El problema no es lo que diga el BOE o los contratos sino que si jornada efectiva cumple con esto o no", comenta el economista.

Y hay muchos sectores, como el turístico, que no cumplen con esto: "Lo que quieren los empresarios de estos sectores son trabajadores que trabajen 16-18 horas porque como ellos dicen, la temporada es muy corta y tienen que hacer toda la caja disponible para el resto del año y allí es muy difícil que llegue la inspección. Por tanto, ahí esta el problema: en lo que se va a poder inspeccionar y en lo que no", señala.

Pero lo que está claro, añade el economista, es lo siguiente: "La realidad económica es que reducir la jornada laboral mejora la productividad y la salud laboral, mejora la conciliación y eso favorece al trabajador. Y eso la patronal lo tiene que saber: que es mejor para la productividad de las empresas".

Sin embargo, aclara que ya se ha hecho en otros países y no ha pasado nada, pero aquí, en España, "la patronal tiene un hándicap que es la cuestión política: está ahora mismo frenada a firmar acuerdos con este gobierno, precisamente por otros altavoces tanto mediáticos como políticos".

Porque lo cierto -insiste Inurrieta- es que "la patronal tiene informes donde se dice que reducir la jornada laboral mejora la salud laboral", lo que pasa es que "están más constreñidos por cuestiones políticas que económicas", concluye.