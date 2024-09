Atresmedia anunció este jueves una denuncia contra el responsable de Desokupa, Dani Esteve, por las amenazas y coacciones a periodistas de laSexta. Un comportamiento que llegó después de que una compañera del programa Equipo de Investigación se pusiera en contacto con Esteve para solicitar una entrevista. Una llamada que el cabecilla de Desokupa grabó y compartió. Una grabación que se puede ver en las imágenes sobre estas líneas y que recoge los insultos que profirió a la periodista.

"Si queréis que yo salga, vais a tener que pagar, porque yo por programas como el vuestro, obviamente, gratis no salgo en ningún sitio y menos cuando luego vais a manipularlo", dice en un primer momento Dani 'Desokupa'. Más tarde añade, que "si lo acompañas con 50.000 euros me lo pienso"

Una vez que la periodista trata de explicarle que no es el modo de trabajo del programa, Dani Esteve continúa con su justificación: "El programa va a ser un programa de mierda con lo cual no voy a entrar". Asimismo, "os deseo suerte en el programa que no saquéis mucha mentira, mucha calumnia, mucha injuria porque si no luego mis abogados harán lo que tendrán que hacer", completaba el líder de Desokupa.

Además, sostuvo que él no iba a "subir la audiencia a una mierda de cadena como laSexta por la cara", así como que es "una persona educada". Algo que ha cuestionado el también el periodista Antonio García Ferreras tras ver las imágenes: "Si quiere puede no hablar y no responder a Equipo de Investigación, pero después de la llamada impecable de nuestra compañera llegaron amenazas, coacciones y menciona hasta a los hijos de los periodistas".