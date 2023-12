La periodista Inma Lucas cree que el "hecho de que el PSOE haya cruzado la línea roja de pactar con EH Bildu se debe vender mucho mejor, comunicativamente hablando". Lucas considera que no se puede vestir de inmovilismo en la administración, en relación a los motivos de la moción de censura de Pamplona. "Porque si no se han aprobado presupuestos no se han aprobado antes del 23 de julio, después del 23 de julio los resultados son otros", explica.

Así, sostiene que la moción de censura en Pamplona debería de haberse vestido de otra manera. En cualquier caso, asegura que el resultado de la moción no está reñido. "Eso no está reñido con el poner en valor el dolor de las víctimas del terrorismo de ETA", concluye.