Angélica Rubio asegura estar "indignada" ante las últimas declaraciones del vicepresidente de la CEOE, después de que la patronal plantara al Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación sobre el SMI. "Ha pedido que el Gobierno le baje los impuestos a los empresarios y que el Gobierno se haga cargo de las cotizaciones sociales y ya me parece de una cara dura infinita", sentencia la periodista.

"Las empresas españolas están en récord de beneficios", reprocha Rubio, para quien las declaraciones de Íñigo Fernández de Mesa son "de una cara dura flagrante". "Le diría al vicepresidente de la CEOE que viva él con 1.080 euros al mes. Ya está bien", asevera.

Para Rubio, sus palabras son "para echarse a temblar": "Es ser insaciable, no tener ni un solo mínimo de solidaridad y no pensar en el bien común del país", critica la directora de 'ElPlural.com', que advierte de que "si en este país hay bolsas inmensas de pobreza nos perjudica a todos". "Clama al cielo", insiste Rubio, que plantea: "¿Por qué no cuentan ellos sus salarios y sus beneficios? Que diga el vicepresidente de la CEOE cuánto ha ganado él en 2022", zanja.

Puedes escuchar su intervención en el vídeo que ilustra estas líneas.