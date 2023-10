Ignacio Urquizu, diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, ha denunciado en Al Rojo Vivo la retirada, por parte del Gobierno conformado por PP y Vox, de unos talleres sobre violencia de género dirigidos a adolescentes. En el programa dirigido por Antonio García Ferreras, el parlamentario ha arremetido contra Claudia Pérez, consejera de Educación de Aragón: "Ella se ha desmarcado de este programa. No ha acabado de clarificar por qué, pero ese control ideológico que quiere imponer Vox en el sistema educativo empieza a enseñar la patita muy rápidamente".

"Vox está disolviendo al PP hasta el punto de que no nos queda claro si la educación la gestiona ella (Pérez) o la gestiona Abascal con sus pactos con el señor Azcón", ha apuntado Urquizu, que ve "mucha de la ideología y de las cuestiones programáticas de Vox en los gobiernos del PP". En base a esta afirmación, ha apuntado que, aunque es el gobierno del PP quien "gestiona la consejería", el programa "se lo pone Vox". "En Educación es clarísimo, no solo con el pin parental, también con otras políticas conservadoras y liberales que el PP ha comprado".

Para el diputado socialista, estas maniobras dejan claro que "hay una indefinición en el PP: no saben qué hacer con Vox". Y ha ahondado en esta cuestión: "Ahora mismo, no tienen una estrategia clara y cada territorio ha hecho lo que ha querido". En esta línea, no ha dudado en afirmar que "si hay algo que temen los españoles son los pactos PP-Vox". Urquizu ha concluido su intervención valorando la cuestión de la amnistía, y ha asegurado que "cuando se negocia todo el mundo tiene que ceder, y ellos tienen que estar dispuestos a no volver a repetir" lo que ocurrió en Cataluña en los últimos años.