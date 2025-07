Ignacio Urquizu advierte que la estrategia del PSOE del 'y tú más' no vale: "Los simpatizantes socialistas ya saben que los de enfrente son peores"

Tras estallar el caso Koldo con la entrada en prisión preventiva de Santos Cerdán, Ignacio Urquizu, profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del PSOE, analiza lo que está pasando en estos últimos días, así como la estrategia que están llevando algunos miembros de su partido: la del 'y tú más', contra el PP.

"Hay argumentos que no puedes usar como el 'y tú más'. Eso no soluciona nada porque, especialmente en el caso del PSOE, muchos de sus militantes y simpatizantes están desolados y no creo que les genere una cierta satisfacción el escuchar que los de enfrente [los del PP] son peores porque ya lo sabían", reflexiona Urquizu.

Es decir, "ya sabían que son peores ideológicamente, que tienen políticas que no comparten y que no quieren que gobiernen por ello", detalla el profesor. Por ello, es importante usar en este caso "argumentos más poderosos que el pensar que el de enfrente lo hace peor porque eso ya lo pensamos sobre casi todo, no solo sobre la corrupción, sino sobre casi todas las políticas públicas". En el vídeo podemos ver al completo su análisis, donde también reflexiona sobre los partidos políticos.