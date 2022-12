El candidato de Esquerra Unida a la Comunidad Valenciana, Ignacio Blanco, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre el caso Rus. "Nosotros hemos dado con la línea medular de la financiación irregular, presuntamente ilegal, del Partido Popular a raíz de nuestra diputada Rosa Pérez", ha dicho. Blanco ha añadido que "es evidente que Alfonso Rus es el de las grabaciones" y que "empiezan a aparecer muchos dirigentes del Partido Popular", lo que hace que no sea la trama Rus, sino la del "PP valenciano".



Sobre la versión de peritos que dicen que no sería la voz de Rus la registrada en las grabaciones, Blanco apunta que "es clarísimo que Rus y Benavente cuentan billetes, que nieguen lo que quieran. En su día lo negó Bárcenas, Carlos Fabra y ahora Rus".



El candidato ha cuestionado la actitud de Fabra con Rus: "Ha sido cobarde e irresponsable, conocía la investigación desde hace meses y no hizo nada. Se escucharon las grabaciones días después de que un medio de comunicación hablara de los audios". En este sentido, Blanco se pregunta si no es lo mismo leerlo que escucharlo y justifica que lo malo es hacerlo: "Parece que lo han estado haciendo durante muchos años mientras Fabra miraba para otro lado en el mejor de los casos".