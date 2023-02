Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa, ha analizado en Al Rojo Vivo la veracidad y el riesgo real de choque nuclear ante las reiteradas amenazas de Putin de llevar el conflicto de Ucrania a un nivel mayor. "Creo que mientras Putin esté en el poder, el riesgo nuclear existe. Es el mínimo, pero existe". Así se ha expresado Bogush en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo, donde ha indicado además que "apretar el famoso botón rojo no es tan simple" como puede parecer. Directamente, "no es tan simple como apretar un botón".

"Hay por lo menos cinco personas que deben enviarse los códigos unos a otros" para poner en marcha esta maquinaria nuclear: "Del Estado mayor a las instalaciones militares. Y entre estos cinco habrá como mínimo dos que simplemente querrán vivir. No importa si tienen simpatía por putin, lo apoyan o no. Quieren vivir". Cree la historiadora por el contrario que esta ha resultado ser "una amenaza muy cómoda para tener a todo el mundo en un estado de miedo".

No obstante, ha insistido en que "esta situación no parece normal". Al hilo de esta reflexión, el presentador del programa, Antonio García Ferreras, le ha lanzado otra pregunta: si Ucrania logra recueprar Crimea, ¿el riesgo nuclear se incrementaría? "Esto es una pregunta para los expertos militares, pero creo, por lo que he leído, que las armas tácticas nucleares no significan mucho. No pueden cambiar el transcurso de la guerra, y tiene poco sentido emplearlas. Sería un suicidio para Moscú y Putin", ha apuntado Bogush.