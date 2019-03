La historia del desencuentro de Sánchez y Carmona, en 'Maldita Hemeroteca'

ASÍ ERA LA 'BUENA' RELACIÓN DE CARMONA Y LA DIRECCIÓN HACE SÓLO UNOS MESES

A la nueva líder del socialismo madrileño, Sara Hernández, ahora le parece que Antonio Miguel Carmona no es válido pero antes, no decía lo mismo. "Gran político y profesor, y mejor amigo y compañero. Es un tuit de hace menos de tres meses con foto 'cariñosa' incluída. No es la única a la que le ha llegado el desamor. Entre el Secretario General, Pedro Sánchez, y Carmona también hubo cariño y muchos abrazos. Pedro Sánchez se refería a Carmona como amigo y el mejor candidato para Madrid. Y el Carmona amigo también tiene lo suyo. Ahora ataca a la dirección federal porque, según él, Ferraz nunca le quiso como candidato. Curioso que diga eso ahora porque en el pasado presumía de su relación con Sánchez.