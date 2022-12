Joan Herrera debate en Al Rojo Vivo la situación que vive Cataluña tras la manifestación el día de la Diada, la reunión en Moncloa entre Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, y Mariano Rajoy, presidente del Gobienro, y el debate de política general del Parlamento catalán que se dará esta semana.

Herrera cree que se debe dar respuesta al millón y medio de personas que salió a la calle el 11 de septiembre “porque hay un malestar y parte de la sociedad catalana que se siente rechazada” aunque acusa a CiU de utilizar este contexto para disimular. “La manera de desencallar es darle la voz al pueblo y hay elementos que utiliza CiU como elementos de distracción” añade Herrera. Según el secretario de ICV, "lo mejor que se podría hacer es copiar el modelo de Canadá o Escocia que preguntaron a la población sobre el modelo a través de una consulta y desencallar la situación y mover pieza para que Cataluña encaje en un modelo federal. El federalismo tiene que responder a la realidad plurinacional con elementos de asimetría y eso no ha estad encima de la mesa".

Con estas palabras, Joan Herrera confiesa ser federalista y añade que en su formación “hay federalistas e independentistas”. La indiferencia del PSOE y la hostilidad del PP nos sitúa en esta situación. Hay una responsabilidad del PP y su anti catalanismo y responsabilidad del PSOE que no ha liderado la pulsión federalista que "en su momento apoyó Pasqual Maragall y que Felipe González lo frenó". A todo ello añade Herrera que "hay un problema de modelo de financiación incrementado por la deslealtad del Gobienro español porque no cumple con lo pactado y una exageración de los déficits fiscales por parte de CiU para disimular su mala política y además una sensación de que en España no quieren entenderse".

Y en un entorno donde se predice una convocatoria de elecciones por parte de Artur Mas a lo largo de esta semana, Herrera cree que si las va a convocar “ya que entró en Moncloa como presidente y salió como candidato". Considera un error que Mas pueda convocar elecciones en clave pebiscitaria ya que " las cosas se hacen de forma seria y con consenso e ir a las elecciones en esta situación pasa a situar este elemento en controversia política favoreciendo el frontismo".