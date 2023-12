La teniente de alcalde y edil del PSOE en Cangas, Iria Malvido, ha explicado en Al Rojo Vivo que la agresión que sufrió el pasado viernes en un pleno es el pan de cada día. "En los plenos se dedican a insultarnos y a dirigirse a nosotras con diminutivos y a decirnos que estamos muy 'nerviositas'", explica en directo.

Asó, señala que en el incidente del viernes se les fue de control. "La alcaldesa realizaba una serie de comentarios sobre una moción cuando el señor Gestido empezó a abalanzarse y a levantarse de su asiento", relata.

Malvido explica que decidió grabarlo porque en el pleno, si no estás con el micro encendido, no se graba. "Después no queda constancia y necesitábamos, yo personalmente, consideré que era muy necesario que todo el mundo pudiese ver cómo se nos trata y cómo se nos falta el respeto cada día que venimos al debate político", añade.