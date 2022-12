ASEGURA QUE "ARRIMADAS SALE A GANAR EL 21D"

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha querido quitarle hierro al hecho de que Inés Arrimadas no se supiese el dato del paro catalán en Salvados: "No se trata de que no le demos importancia, pero hay que verlo dentro de la relatividad de un programa de televisión".