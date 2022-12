El presidente del PSOE asegura que “de Rubalcaba no le separa nada”. “He comido con él recientemente en Madrid y no hay diferencias. Lo que no podemos hacer ahora es meternos en debates de personas”, asegura Griñán.

'Rubalcaba no debe ser el secretario general ejerciente que se presente, sino un candidato más'

Metido de lleno en el debate por la convulsión en el seno del PSOE, Griñán revela que “sería un error hacer primarias ahora; las primarias hay que hacerlas lo más cercanas a las elecciones generales”, porque ahora mismo sería “una barbaridad ir a una bicefalia o a una situación de confrontación entre nosotros”.

“Creo que el PSOE está asentado para llegar al final de su mandato ahora mismo y que la dirección del partido ha de ser totalmente neutral en un proceso de primarias. Si se presenta, Rubalcaba no debe ser el secretario general ejerciente que se presente, sino un candidato más con las mismas reglas que los demás”, continúa Griñán.

El presidente socialista asegura que desconoce las intenciones de Rubalcaba de cara a un posible proceso de primarias. “No sé si tiene intención de presentarse de nuevo a un proceso de primarias”, confiesa.