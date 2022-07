José María Calero, abogado del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha reafirmado en Al Rojo Vivo su posición tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la condena de seis años de prisión por los ERE fraudulentos.

"Ha sido una enorme decepción", ha confesado, pues consideraba que el alto tribunal estimaría el recurso de casación y anularía la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Calero ha destacado en todo momento que la sentencia, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, revela que el jurado está dividido: "Demuestra que en el seno del propio Tribunal hay una duda acreditada" sobre el delito concreto de malversación, por el que se condena a Griñán.

Recurrirá al Constitucional

Aunque el abogado quiere esperar a estudiar la sentencia, de la que solo se ha dado a conocer el veredicto pero no el fallo al completo, apunta a que se ha vulnerado el derecho fundamental del principio de legalidad, razón por la que podrían acudir al Tribunal Constitucional. "Solo pueden condenarte por los términos estrictos de un delito, y en ningún momento se dice que Griñán sustrajera fondos públicos", ha argumentado, ni "ninguna persona cercana" a él. Además, afirma, deberían haber sido "fondos a su disposición, que no era su caso".

"La sentencia de Sevilla dice que debieron prestar más atención, que no había suficientes controles", apunta pero eso "no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico", ha añadido. "Incluso admitiendo que conociera y consintiera" un sistema fraudulento, algo que niega, para Calero no entra en la definición del delito de malversación de fondos.

El abogado ha comentado igualmente que otra herramienta que valorarán sería la petición de indulto, pero que preferiría que se anulara la sentencia por medio del Constitucional, ya que sería por medio de argumentos jurídicos y no humanitarios, una opción más sólida en opinión del letrado.

Asimismo, Calero ha explicado que Griñán "está con fuerza" y que no ha parado de recibir mensajes de apoyo. También, según ha confirmado, de personalidades del Gobierno.

Por último, ha querido respaldar la inocencia de su defendido, del que asegura que "no ha tocado un duro público ni se le ha pasado por la cabeza, ni podría haber consentido que ningún amigo o conocido" lo hiciera, ha concluido.

Según la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo este martes, la Junta de Andalucía concedió hasta 680 millones de euros en ayudas fraudulentas a lo largo de más de una década. Hay hasta 16 altos cargos de la Junta condenados.