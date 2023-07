El periodista Gabriel Sanz asegura que el PNV estaría dispuesto a pactar con el PP para no perder el gobierno vasco si Bildu ganase las elecciones vascas y quedase segundo. "No nos puede sorprender, pero al PNV también le han atacado", le responde la sindicalista Afra Blanco sobre el PP, un partido que asegura que no reconoce la diversidad y la pluralidad de España.

Blanco está de acuerdo con que el PNV sería capaz de sentarse con el PP. "¿El PNV se va a sentar con un PP que ha cedido y cede ante Vox? La lógica dictamina que no", añade la sindicalista.

Sin embargo, Sanz expresa que el PNV sería capaz de sentarse con el diablo si hace falta para mantener el gobierno vasco.