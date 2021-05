El diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha interpuesto una denuncia por un presunto delito de odio y amenazas vertidas en redes contra él y otros miembros de la formación morada en A Coruña.

En declaraciones a Al Rojo Vivo, el diputado ha lamentado los hechos, aunque se reafirma en que, en estos momentos, hay que darles visibilidad: "Más allá de que con estas cosas mirábamos para otro lado, no hay que dejar ningún espacio a aquellos que están intentando erosionar derechos y libertades que tanto nos costó conseguir", cuenta el representante en declaraciones a Al Rojo Vivo.

En este sentido, Gómez-Reino relata cómo le llegaron estas amenazas a través de una persona que ha citado en Twitter una imagen de Reino y otros cargos públicos en la manifestación del 1 de mayo: "Salimos varios compañeros, yo mismo, y una concejala, y es una foto de una metralleta y armamento, diciendo que tengamos cuidado, que es muy posible que tengamos un susto", ha relatado.

Así, en su mensaje, el diputado ha insistido en condenar estos hechos, y alude al aumento del "odio" con la "llegada de la extrema derecha": "No somos especiales como cargos, pero tenemos la responsabilidad de visibilizar este problema de odio que esta generando la extrema derecha. Desde su llegada, está habiendo un ascenso del nivel de la tensión, tanto en redes como en la calle. Yo sé que es incómodo, no me gusta salir a decir esto, pero es el momento de visibilizarlo", concluye.