José Luis Gómez-Ocaña, presidente de la plataforma en defensa de la ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha lamentado el fallecimiento del menor Jomián. Para ello, ha sido claro advirtiendo de que "los recortes en dependencia matan".



Acerca de la situación de Jomían, ha destacado que "su situación era muy complicada" y que la familia está "destrozada". A pesar de que Jomián era dependiente, desde el gobierno de Castilla-La Mancha trataban de limitar las ayudas o darlas con retraso. Según ha afirmado Góme-Ocaña, "la justificación que la consejería estaba dando era que se querían asegurar de que la prestación económica llegara al dependiente, no sólo incumplen la ley, sino que además lanzan la sospecha del fraude. Había dudas de que la madre fuera a gastar el dinero en el niño".



Gómez-Ocaña recuerda que en la Comunidad hay más casos como los de Jomián en los que "la política siempre es la misma, retirar la ayuda pública, dejar sin nada u ofrecer un servicio que no sirve".



El presidente de la plataforma en defensa de la ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha explicado que en estas situaciones existe una "línea frágil entre la vida y la muerte" que sin las ayudas "puede provocar situaciones dramáticas en personas que no tienen lo que necesitan. La familia se teiene que ocupar de los cuidadaos y luchar con la Administración, que interpreta que los dependientes no son productivos y que no merecen nigún respeto y ninguna ayuda".