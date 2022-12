Javier Gómez de Liaño, todavía abogado de Luis Bárcenas, le ha dado la noticia al extesorero del PP, Luis Bárcenas, de su puesta en libertad y tras salir de Soto del Real ha hablado para 'Al Rojo Vivo'.



Según ha explicado Liaño, "en derecho penal, la lucha por la Justicia debe ser incansable", por lo que "conociendo al tribunal y a los magistrados, la decisión era esperable".



Acerca de la posibilidad de dar marcha atrás en su decisión de renuncia a la defensa de Bárcenas, Gómez de Liaño ha respondido que "no hay por qué revisar la decisión" y ha apuntado a que en esta ocasión, "se trata de una información diferente".



El abogado ha añadido que en su renuncia se especifica que no se hará "efectiva hasta que el señor Bárcenas encuentre nuevos responsables que se hagan cargo de su defensa", algo que, según ha declarado, "está ya en marcha".



Asimismo, Gómez de Liaño, ha destacado que "el auto se acaba de notificar al propio interno" y no es de esperar la salida inminente. En este sentido, cabe destacar la impotancia que para "familia, allegados y amigos", tiene el hecho de reunir los 200.000 euros establecidos como fianza.



Sobre la situación de la familia del extesorero del PP, Gómez de Liaño ha subrayado que Rosalía Iglesias, su mujer, "se encuentra satisfecha".

En cuanto una valoración del proceso de defensa, el abogado ha respondido que ha trabajado "con pasión", lo que ha llevado finalmente a una situación en la "Luis Bárcenas tiene la libertad en la punta de los dedos". Liaño también ha sostenido que Bárcenas le ha dado un abrazo al conocer la noticia.