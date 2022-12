El inspector de Policía Serafín Giraldo ha querido desvincular a los radicales de los enfrentamientos en Barcelona del movimiento okupa en Can Vies. "Esas personas que están ahí tan violentas no son okupas. Los okupas son un movimiento que llevaban 17 años viviendo en Can Vies, tranquila y pacíficamente, y han sido desalojados por una batalla campal. Los que están ahí son radicales violentos y su forma de actuar es de guerrilla urbana".

Giraldo explica que hay muchos focos violentos, por lo tanto alguna organización debe existir. "Ayer hablaban de hasta 20 focos de actuaciones diferentes. Es una guerrilla urbana que incluso llega de otras ciudades. Aquí va a pasar algo parecido a lo que pasó en Gamonal. Es el efecto llamada que se produce en las redes sociales".

"Algunas unidades de intervención policial llegan desde fuera de Cataluña para proteger las instituciones. En principio no podemos intervenir en el conflicto porque eso es competencia de los Mossos d'Esquadra", explica Serafín Giraldo.