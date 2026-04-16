Gaspar Llamazares, sobre las medidas de Bruselas: "Hay que hacer un menú a la carta para una mayor eficiencia energética"

El político ha sostenido en Al Rojo Vivo que "es lógico que la UE empiece a adoptar algún tipo de medidas e intente que sean medidas coordinadas y graduales": "No estamos en el principio de la crisis, pero tampoco estamos en el final".

El político Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria por Oviedo', ha analizado en Al Rojo Vivo el paquete de medidas de Bruselas para hacer frente a la crisis energética tras el comienzo del conflicto en Irán el pasado 28 de febrero y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Para el también concejal, "es lógico que la Unión Europea empiece a adoptar algún tipo de medidas e intente que sean medidas coordinadas y graduales". "No estamos en el principio de la crisis, pero tampoco estamos en el final. No sabemos bien dónde estamos porque dependemos de factores que son inaprehensibles".

"El cerebro del señor Donald Trumpes inaprehensible para cualquier lógica política. Entonces, yo creo que es lógico que haya por parte de la Comisión Europea un de plan de contingencia ante cómo pueda evolucionar a peor esa situación", añade.

Es por ello que para Llamazares, lo más importante en este momento "es empezar a tomar medidas de eficiencia energética y teniendo en cuenta además que Europa en ese sentido es muy diversa".

"Europa tendrá que hacer un menú a la carta para que el resultado global sea una mayor eficiencia energética, aunque ahora ahora mismo la evolución va a ser una evolución al deterioro", ha sentenciado el político.

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