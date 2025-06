Gaspar Llamazares analiza la reacción del Gobierno en el caso Koldo: "No es una respuesta proactiva, van a remolque de los acontecimientos"

En Al Rojo Vivo, Gaspar Llamazares, portavoz municipal de Convocatoria en Oviedo, ha analizado el terremoto político que atraviesa el PSOE, donde, según apunta, "no se percibe una estrategia clara por parte de cada uno de los implicados", en referencia a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

Desde una perspectiva política y mediática, Llamazares considera que "es un golpe muy duro para el PSOE y para un Gobierno que llegó con la bandera de la lucha contra la corrupción", y subraya la gravedad de que este escándalo "aparezca en torno a personas muy significativas del partido".

Sobre la reacción del partido y del Gobierno, ha señalado que, más allá de "encajar el golpe", la respuesta "no ha sido muy sólida ni, desde luego, a la altura de la gravedad de las acusaciones".

Lo que más le inquieta, añade, es que "no es una respuesta proactiva, no anticipa lo que puede venir, sino que va a remolque de los acontecimientos, y eso no le hace bien ni al Gobierno ni al PSOE".