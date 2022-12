Antonio García Ferreras declara como testigo por las imágenes de Luis Bárcenas en la cárcel de Soto del Real emitidas en exclusiva por laSexta. García Ferreras asegura que ha recibido un trato "exquisito" por parte de la jueza en su declaración "como periodista".



Existe una investigación abierta en torno a la grabación y difusión de la imágenes de Bárcenas en prisión. "Querían saber de dónde había obtenido laSexta esas imágenes", explica García Ferreras. "El secreto profesional es indestructible para nosotros, y nunca jamás desvelaremos cómo llegaron esas imágenes a laSexta".



No obstante, García Ferreras entiende que la fiscalía, la jueza y los abogados quisieran conocer el origen de esas imágenes. El periodista justifica la emisión de unas imágenes con "interés informativo". García Ferreras ha querido dejar claro ante la juez que "Bárcenas no sabía nada sobre estas imágenes", y ha insistido en que las volvería a emitir. "Teníamos otras imágenes que no emitimos porque entendimos que esas sí vulneraban su derecho a la intimidad. No las emitimos, y nunca las vamos a emitir".