Marta García Aller ha indicado que no sabemos cómo estaría el independentismo "si no se hubiera estado tramitando la ley de amnistía", señalando que lo que sí que se puede saber es que, seguramente, Pedro Sánchez "no sería presidente del Gobierno".

Ahora, la periodista ha destacado que habrá que observar para ver si la aprobación de dicha ley hace que el independentismo sienta que "el Estado le está pidiendo perdón" y puede "repetir lo que hizo".

De esta forma, la periodista ha señalado que "no sabemos qué va a pasar" y si esto servirá para que acaban repitiendo algunas cosas y vuelvan a pedir "el referéndum".