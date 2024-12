Gabi Sanz: "Si Sánchez no acepta la cuestión de confianza de Puigdemont, estará dando legitimidad a una hipotética moción de censura de Feijoo"

De nuevo, Carles Puigdemont ha vuelto al foco político y en una comparecencia realizada desde Bruselas, ha amenazado de nuevo con romper el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y le ha exigido una cuestión de confianza. Dice Puigdemont que "Sánchez no es de fiar".

Ante esta nueva amenaza, el periodista Gabi Sanz señala que el problema que tiene ahora mismo el Gobierno, sobre todo el presidente, es que "si no acepta, si Sánhcez no acepta esa cuestión de confianza que le exige Pugidemont estará dando legitimidad a una hipotética moción de censura presentada por Feijóo".

No obstante, confiesa que "le cuesta" ver que Puigdemont apoye esa moción de censura, pero a esta hora, "no digo que no a nada", afirma el periodista. De hecho, añade que "hasta este mismo fin de semana, era de los que creía que Pedro Sánchez estaba dispuesto a poner más dinero para el techo de gasto de las CCAA para facilitar esos Presupuestos y si Pedro Sánchez tenía Presupuestos, iba a tener legislatura hasta el 2027. Pero ahora mismo no firmo eso".

Y no lo firma -confiesa Sanz- porque "la dinámica que ha abierto Junts con esta bomba de relojería (cuestión de confianza) cambia el eje discursivo que se estableció en julio de 2023 que era el de todos contra un posible gobierno de PP y Vox; porque esa petición de cuestión de confianza va a tener los votos de Junts, PP y Vox". En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.