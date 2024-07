El acuerdo entre PSC y ERC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat de Cataluña está cada vez más cerca, algo que es positivo para ambas formaciones, según ha explicado el periodista de El País Ángel Munárriz. Pero es una decisión que también afectará al Gobierno central porque depende de lo que hará Junts.

"El interés es total tanto por el PSOE como por ERC, porque a Esquerra le da tiempo para sentarse, para arreglarse, para salir del problema interno...", ha analizado el periodista en Al Rojo Vivo. Para ERC, añade, son todas ganancias, mientras que a los socialistas "no solo le da un presidente de la Generalitat, sino también una narrativa convincente para todo lo que queda de legislatura".

Mientras, los dos partidos están escenificando poco a poco el acercamiento, ahora queda en manos de los militantes la decisión: "Estos no siempre tienen una opinión alineada con la dirección". Sin embargo, lo que pasa en Cataluña no se queda en Cataluña porque el Gobierno central depende ya de lo que haga Junts.

Aunque Illa como president "le da mucha tranquilidad, una administración más libre y más alejado del botón de adelanto", "la gran duda es si sale investido Illa, qué va a hacer Junts". "Si se va a convertir en un partido aún más imprevisible y aún menos dispuesto a colaborar con el Gobierno" o no.

"La realidad nos está demostrando que el 'no' es casi sistemático", ha recordado Munárriz y ha preguntado que "cuánto aguanta una legislatura con un 'no' sistemático de una pieza principal para tu mayoría porque con el PP no puede contar. "Ahora esto lo tendrá que reflexionar Junts y de ello dependerá la duración de esta legislatura", ha zanjado.