El Ministerio de Sanidad renuncia finalmente a exigir ese copago a los ciudadanos. Llevaba a vueltas durante un año porque todavía no se había aprobado. Son tres los que se quedan fuera de la lista propuesta por Ana Mato. Los enfermos ya no tendrán que pagar por el transporte en ambulancia cuando no eran casos urgentes, tampoco por las prótesis ni por los productos de alimentación especiales.

En el caso del transporte en ambulancia, el que utilizan por ejemplo enfermos que necesitan diálisis o rehabilitación, la ministra pretendía que pagaran 5 euros por cada trayecto, 10 en el caso de ida y vuelta. Se establecían unos topes, eso sí, en función de la renta, de 10, 20 o 60 euros al mes. Además, los pacientes que necesitaran prótesis, implantes, sillas de ruedas, audífonos, etc, habrían tenido que aportar el 10% del precio de esos productos. El límite era de 20 euros. Tampoco van a tener que soportar ese coste los pacientes con trastornos metabólicos complejos: alergias, intolerancias, etc. Enfermos que necesitan complementos alimenticios por los que, según lo que proponía Sanidad, tendrían que pagar también el 10%. El tope, variaría según el producto.

Todo esto es lo que desaparece a partir de ahora. Medidas que habían provocado muchas críticas desde muchos sectores. ¿Y por qué ahora? La versión del Ministerio de Sanidad es que renuncian a este copago solo por razones económicas. Defienden incluso que el ahorro que pretendían ya se ha conseguido con el resto de medidas. Y anuncian además que no prevén implantar nuevos copagos.

Según la ministra Ana Mato,"Los esfuerzos de los ciudadanos están dando sus frutos. No vamos a pedir más esfuerzos" Algo en lo que también ha insistido el Director de Farmacia y cartera de servicios. Pero esta decisión llega días después de que se hiciera público el informe del Consejo de Estado que ponía en duda el ahorro que se conseguiría. Porque el coste solo de ponerlo en marcha podría ser mayor de lo recaudado.

Literalmente advirtieron: "El objetivo del ahorro puede verse frustrado dado el equilibrio o compensación a que se refiere la memoria entre ingresos y gastos". Aunque, Sanidad Insiste en que esto no ha tenido nada que ver y que lo retiran únicamente por la mejora de la economía.