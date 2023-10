Tal como ha comentado en Al Rojo, su presentador, Antonio García Ferreras, no entiende "la estrategia del PP" de no condenar el altercado y acoso que sufrió Óscar Puenteen la estación del AVE de Valladolid. No sólo le hizo preguntas sobre Puigdemont sino que siguió preguntándole e increpando con cuestiones personales.

Hoy, lunes 2 de octubre, Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha vuelto de nuevo a no condenar la actitud del acosador y además, le justifica. Ha asegurado que Puente "es muy faltón" y que ha sido el PSOE quien ha puesto en punto de mira a Puente y por ende, "hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene en la ciudadanía".

"Bendodo mantiene la posición incomprensible del PP de no condenar estos actos y de alguna manera equipara a la víctima (Puente) con el instigador", asegura Ferreras, que añade no entender esta actitud del PP: "Yo estoy alucinando, no entiendo cuál es la estrategia del PP con este asunto".