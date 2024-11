Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo responde a las últimas declaraciones de Carlos Mazón. El president de la Generalitat ha asegurado ante los medios de comunicación que "están construyendo un gobierno para la reconstrucción de forma muy importante" y que en las próximas horas se darán información sobre las "incorporaciones y la remodelación" de dicho gobierno "de cara la recuperación". Asegura además, Mazón que será un "gobierno muy serio" porque es lo que "se merece nuestra tierra".

"No, no lo que se merece Valencia, lo que se merecen los valencianos y lo que se merece esa tierra, es que dimita", asegura Ferreras. "No supo alertar, estuvo desaparecido el día de la riada por la tarde y durante la mañana ya había habido inundaciones y rescates, y por la tarde mucho más", argumenta el director de ARV.

Mazón, tal como vimos el pasado viernes 15 de noviembre, en su comparecencia, justificaba que no iba a dimitir por "responsabilidad" y por "liderar esa recuperación, con toda la determinación. Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las responsabilidades políticas, no optando a la reelección", explicaba el president de la Generalitat.

"Por responsabilidad, dimites. Eres el responsable de una pésima gestión que no supo alertar a los ciudadanos de Valencia", contesta Ferreras. Además, y por otro lado, "¿quién decide que lideras bien la reconstrucción de Valencia? ¿Tú y sólo tú, con tu grupo de palmeros en el Palau?", finaliza el periodista. En el vídeo podemos ver al completo las palabras de Mazón y la respuesta de Ferreras.