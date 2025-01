Ferreras reacciona a las declaraciones de Trump sobre el accidente aéreo: "Se pronuncia como si fuese un cuñado más americano"

El presentador ha reaccionado a las declaraciones de Donald Trump sobre la colisión que se ha producido entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar. "No habla como presidente", ha asegurado.

Trágico accidente en Estados Unidos. Un avión de pasajeros ha chocado contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional de Ronald Reagan (DCA) de Washington. De momento, las autoridades no quieren confirmar ningún balance de víctimas, aunque parece no haber supervivientes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, criticando que no se evitara el choque y culpando a la torre de control. "La noche estaba CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió, bajó o giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo qué hacer en lugar de preguntar si vio el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!", ha aseverado en su red social, Truth Social.

Antonio García Ferreras ha reaccionado en Al Rojo Vivo a este comunicado, señalando que Trump "no habla como presidente". "Se pronuncia como si fuese un cuñado más americano", ha destacado.

Por su parte, Sandro Pozzi ha asegurado que el presidente de EEUU "miente", y es que la torre de control sí que intentó evitar la colisión. "Estas comunicaciones son públicas", ha aclarado, indicando que se puede escuchar cómo el controlador avisa hasta en tres ocasiones del peligro.