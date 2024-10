Rita Maestre, líder de la oposición el el Ayuntamiento de Madrid, por Más Madrid, fue pareja durante unos años de Íñigo Errejón. Tras conocer todos los hechos de violencia machista de los que se le acusa al ya ex portavoz de Sumar, Maestre escribió una carta en su cuenta de X y después, junto a sus compañeras de partido, Manuela Bergerot y Mónica García compareció ante los medios por el escándalo.

"En estos días, Rita Maestre ha tenido una de las mejores intervenciones que han hecho dirigentes de Sumar y Más Madrid, asumiendo que fue pareja de Errejón y que desconocía este comportamiento. Yo creo que ayer fue de una honestidad emocional absoluta", asegura Ferreras en Al Rojo Vivo, antes de dar paso a un vídeo donde podemos ver un extracto de esta intervención.

Tal como confesaba Maestre, "es difícil hablar de tu vida personal, no lo he hecho antes en mi vida política, y me fue difícil escribir una carta tan dura, pero necesité hacerlo por mí y por las víctimas". En el vídeo podemos ver algunas de las palabras que Maestre confesaba del que fuera su pareja.

"A mí me parece de un desgarro y de una honradez emocional y ética absoluta. Sonaba a pura verdad", finaliza Ferreras.