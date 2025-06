Ferreras, sobre el aumento del gasto en defensa: "Si toda la OTAN decide gastar el 5%, van a tener que comprar hasta tirachinas para gastarse el dinero"

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre la postura de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN y las críticas que ha generado tanto a nivel nacional como internacional.

El presentador y director de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras ha calificado la situación de "un cachondeo" y ha argumentado: "Todos lo firman para no cumplirlo. El que dice que no lo va a cumplir por motivos nacionales consigue que en España le acusen de firmar algo que sí va a cumplir, pero luego no lo cumple. La derecha, Podemos y el PP lo critican: unos porque dicen que firma pero no lo va a cumplir, y otros porque lo firma y sí lo va a cumplir".

Respecto al compromiso de aumentar el 5% del PIB en gasto militar, Ferreras ha ironizado: "Si toda la OTAN decide gastarse el 5%, yo creo que van a tener que comprar hasta tirachinas para gastar esa plata".

Óscar Vara, por su parte, ha detallado cómo se calcula esa cifra: "Si ponemos un producto interior bruto conjunto entre 18 y 22 billones de dólares para los 31 países que no son Estados Unidos, estaríamos hablando de entre un billón y 1,2 billones de dólares de gasto en defensa".