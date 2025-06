Daniel Gascón apunta a la cercanía de Sánchez con los implicados en la trama Koldo: "Había tres manzanas podridas en el PSOE y las tres iban en el coche de Pedro Sánchez"

El escritor Daniel Gascón ha analizado la trama Koldo y el papel de Pedro Sánchez, señalando que "había como tres manzanas podridas en el PSOE y los tres iban en el coche de Pedro Sánchez".

Por ende, para Gascón, "es muy difícil de defender", ya que los implicados formaban parte del núcleo desde el principio.

Respecto a si Sánchez conocía o no los hechos, plantea dos escenarios igualmente comprometedores: "O has sido tolerante o has sido negligente en la vigilancia". En cualquiera de los casos, concluye, "ambas opciones son incapacitantes para liderar el partido y para liderar el país".