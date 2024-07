Al periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com y La Cafetera, le resulta "muy incómodo" el tono que tanto la CEOE como la Cepyme están usando con respecto a la reducción de la jornada laboral. Y así lo argumenta en Al Rojo Vivo.

"Es verdad que puede haber diferentes aproximaciones y que seguramente haya diferentes necesidades en cada sector y habrá que mirar sector por sector, también es cierto que en otros países se ha impuesto de forma cuasi generalizada y no ha pasado nada, no se ha hundido la economía...", sostiene el periodista.

Es cierto también -añade Berlín- que "lo del consenso es un animal mitológico, porque ahora la CEOE y la Cepyme están jugando en una posición política. Están jugando en el territorio de lo político, no en el de lo técnico. Están forzando a que la pelota está en el tejado del Gobierno, que tome esta decisión y poderle dar la espalda públicamente".

Por lo que "es una posición política", insiste el periodista. "Es una posición de aproximación al PP y de estar supeditados al PP y esto le hace un flaco favor a los empresarios. Yo, desde la perspectiva de la Pyme, no me siento representado por ella, y no me guste ver cómo los empresarios juegan en el territorio del PP", concluye Berlín. En el vídeo podemos ver completa su intervención.