Jordi Évole se encuentra en Melilla y allí ha podido comprobar de primer mano cómo es la vida de los inmigrantes que tratan de llegar a España. Según ha expresado en 'Al Rojo Vivo', su situación es "dramática, muchos de ellos asumen el fracaso, cuentan que en su pueblo de origen tenían una cama donde dormir y algo que comer. No pueden explicar cómo viven a sus familias".

Sin embargo, Évole añade que los inmigrantes "no van a dar un paso atrás, van a saltar la valla con todas las concertinas que quieran poner, la desesperación no se para con una valla".

Frente al propósito de Marruecos de crear un foso antes de la valla fronteriza, Évole destaca que "lo van a seguir intentando y buscarán la manera de hacerlo porque su situación es desesperada y no tienen nada que perder, no podemos ponerle muros al mar, no se va a solucionar nada por más impedimentos que les pongan".