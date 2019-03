Estephania Xydeia: "Los griegos estamos soportando una presión inhumana"

TRABAJADORA EN UNA ONG EN GRECIA, XYDEIA EXPLICA EL DÍA A DÍA GRIEGO

Estephania Xydeia, trabajadora en una ONG en Grecia, explica en 'Al Rojo Vivo' la "presión inhumana" que están soportando los griegos. "Como ciudadanos nos hacen preguntas que no son preguntas y opciones que no son opciones. No entendemos las consecuencias del referéndum ni porqué en Europa lo interpretan de otro modo. Está claro que los griegos quieren quedarse en Europa. A nivel psicológico, la gente está completamente paralizada.". Xydeia denuncia que "la gente no tiene claro en qué consiste un referéndum. Un referéndum, para realizarse de forma correcta, necesita una preparación. En sólo cinco días, bajo presión, argumentos contrarios y sentimentalismos sólo puede llevar a la confusión. Espero que se cancele la votación".