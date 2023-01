Alfonso López García de Viedma es un médico de familia jubilado que junto a otros sanitarios participa en un encierro en las dependencias de la Asociación Vecinal Manoteras (Madrid) para reclamar mejoras en la Atención Primaria y medidas para paliar la sobrecarga de los trabajadores.

El médico ha intervenido en el programa Al Rojo Vivo, donde ha mostrado su "hartazgo" ante las justificaciones que la Comunidad de Madrid ofrece sobre esta situación: son liberados sindicales y su actuación es política. "Ya estamos cansados y es un aburrimiento. Tenemos que estar todo el día desmintiendo lo mismo. ¿Que esto es una lucha política? Yo no sé de dónde sale eso", ha señalado López, quien además ha apostillado que "la vida es política en sí misma".

"Sé que estoy encerrado con médicos y compañeros luchadores que defienden la ética y la dignidad de la atención primaria. No les pregunto de qué partido político son ni a quién votan. ¿Que somos liberados sindicales? A ver si dejamos claro esto de una vez. Los liberados sindicales son personas excepcionales, son médicos con sus carreras, sus doctorados, sus MIR, sus plazas", ha defendido el profesional sanitario. "Son médicos como todos, y si encima están en un sindicato están luchando por todos, con lo que habría que felicitarles", ha reiterado.

"Es un honor compartir cama, mantel y cena con un liberado sindical porque es compañero mío que además de estar aquí, trabaja por el sindicato y en consulta", ha enfatizado el médico antes de incidir en que lleva 45 años demandando las mismas medidas que en el presente: "La calidad asistencial que estamos dando no se puede dar. Cada vez hay más vacantes que no se cubren, no hay refuerzos. Tenemos presiones de consulta... Eso no es dignidad. No es trabajar con ética ni con calidad asistencial", ha lamentado.