El sector del transporte de mercancías, clave en España, vuelve a plantear paros indefinidos desde el próximo lunes en todo el país, como ya ocurriera el pasado mes de marzo, cuando el sector se paralizó durante varias semanas. Para entender bien las implicaciones de estas huelgas, Al Rojo Vivo ha hecho una 'radiografía' de cómo se encuentra el sector en nuestro país.

Así, se puede decir que España es un país de camiones donde el sector tiene un grave problema: encontrar conductores. De hecho, España es el tercer país de la Unión Europea -después de Chipre y de Irlanda- que más depende de la carretera para el transporte. El 95% de las mercancías que se mueven por nuestras fronteras son por carretera. Ese porcentaje en Alemania baja hasta el 73%, para hacernos una idea.

La flota española de camiones para el transporte de bienes es de 4,6 millones, solo superada en el continente por Francia, que cuenta con más de seis millones.

Pero aunque tenemos mucho camión, no contamos con tantos camioneros. Esto es un problema que también existe a nivel europeo. Según datos de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, en Europa faltan 500.000 transportistas, y en España, concretamente, se necesitan entre 18.000 y 20.000 transportistas. Esta es una situación que arrastramos desde hace años, pero que se ha agravado con la guerra de Ucrania.

Entre los hándicaps que explican esta falta de trabajadores en el sector está el de que es una profesión con poco relevo generacional: el 72% de los transportistas de mercancías tienen más de 50 años.

Otros factores que también afectan son el elevado coste económico que supone acceder a esta profesión, la dureza del ejercicio físico que exige, el estancamiento salarial o las condiciones laborales ofrecida.

A esto se suma que es un sector con una enrome fragmentación, ya que cuenta con 104.000 compañías de las que solo el 4% son grandes empresas.

Los detalles del paro indefinido

Precisamente, esa fragmentación lleva a que, por el momento, no haya acuerdo para acudir a los paros con cierta unidad. En esta ocasión, la Plataforma en Defensa del Transporte, que agrupa a autónomos y pequeñas empresas, es la convocante del paro indefinido.

Aunque en un primer momento la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) -una de las asociaciones mayoritarias en el sector- dijo que no secundarán los paros, ahora explican que darán su posición oficial final respecto al paro este miércoles. Por el momento, tampoco lo aprueban la Confederación Española de Transporte de Mercancías ni Astic.

Creen que no es momento de una huelga de estas características y aclaran que sí están de acuerdo con las medidas aprobadas en los últimos meses con el Gobierno. De hecho, este mes recibirán la ayuda directa de 450 millones de euros que el Ejecutivo acordó para los transportistas. Además, otros elementos clave que ha situado la convocatoria de paro de la patronal, como son los estándares de carga y descarga y la regularización de la subcontratación, son elementos a debatir en las próximas reuniones de negociación con el Ejecutivo que ya están calendarizadas.

La Plataforma convocante del paro asegura que la ley aprobada por el Gobierno para que los transportistas no trabajen por debajo del precio de costes y no se vean obligados a descargar los camiones que conducen no se está cumpliendo, y por ello llaman a la movilización.