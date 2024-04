Ignacio Escolar, periodista y director del diario.es afirma que la decisión de Pedro Sánchez de quedarse al frente del Ejecutivo es una "decisión coherente con la propia carta" porque "el ponía el foco en que había un problema gravísimo y si tú asumes eso, la consecuencia natural es esto, a pesar de todas las dudas que haya creado", explica en Al Rojo Vivo.

Por otro lado, cuestiona Escolar el hecho de tener que pasar por una moción de confianza, algo que muchos expertos han cuestionado: "No tiene sentido por una razón: porque una moción se confianza se plantea cuando existe una crisis política y cuando has perdido el respaldo de los que te apoyaron", explica Escolar y en este caso, no es así.

Otra cosa diferente es la moción de censura: "Que presenten una moción de censura PP y Vox que es el método útil cuando la gente que no confió en el presidente del Gobierno en el Parlamento sigue igual", explica el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.