El pasado 30 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid tuvo que aplazar su decisión sobre si el posible archivo de la causa de Begoña Gómez, por parte del juez Peinado, porque no el juzgado no le remitió uno de los recursos de la defensa. Una vez recibido, retomará su deliberación este próximo lunes, 7 de octubre.

El tribunal no tenía conocimiento de un recurso de apelación directo presentado por la defensa de Begoña Gómez, un hecho que calificaron de "cagadón" según trasladaron fuentes de la defensa de Gómez a laSexta. Es por ello que el periodista y director de ElDiario.es, Ignacio Escolar señala que "esperemos que no desaparezca ningún papel, ni falte algo... No sería la primera vez que pasaran cosas complementa anómalas en esta instrucción".

Igualmente, sostiene Escolar que desea "saber si va a haber algún tipo de sanción al juez por olvidarse de algo tan básico como el recurso de apelación de la persona afectada, es decir, no sé si esto es ordinario o no en los tribunales españoles, porque a mis ojos no lo es".