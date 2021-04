"Nosotros no somos los de las líneas rojas, ni los de los vetos". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Más País en el Congreso Íñigo Errejón en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre la posibilidad de formar gobierno con el PSOE en la Comunidad de Madrid. Destaca Errejón que la prioridad para Más Madrid es la salud y que aunque ellos siguen pensando que se debe reformar la fiscalidad para subir impuestos a las rentas más altas, eso no será un impedimento para, si las cuentas suman, formar un Gobierno de transformación.

Explica Errejón que "va a ser un Gobierno de año y medio" y que hay otras prioridades como "acabar la vacunación" contra el coronavirus. Así, lo fundamental para el líder de Más País es la salud de los madrileños y la justicia social. “Si depende de Más Madrid va a ser posible, aunque no estemos de acuerdo en todo”.

Asimismo, Errejón denuncia el "alto precio" que se ha pagado en Madrid, un "precio más alto en dolor y en vidas humanas" que en otras regiones. Y destaca un culpable, el Gobierno autonómico ha estado "más centrado" en peleas con el Ejecutivo central que en la salud de los madrileños.

Y pone un ejemplo: el cierre de los centros de salud en Semana Santa. Cree Errejón que se ha creado un falso debate sobre salud o economía, cuando para él y su formación "son prácticamente lo mismo". "La primera medida económica debe ser la vacunación" explica Errejón, que pide al resto de político "no enredar". Cree el portavoz de Más País que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que "podemos fiarnos de los médicos y de la comunidad científica. Vacunemos a más ritmo, más velocidad y más cerca de casa".

A menos de un mes de las elecciones autonómicas en Madrid, Errejón insiste también en la importancia de animar al voto en los barrios pobres. "Si todos hacemos los deberes en Madrid puede haber un cambio político", explica.

No obstante señala que no se están poniendo las cosas fáciles para los que más dificultades tienen para acudir a votar. "El 4-M debería ser festivo" insiste Errejón, que explica que el que las elecciones sean en martes y no en fin de semana o en festivo complica la vida a muchas personas. Porque "pedir en un permiso en el trabajo para ir a votar" cuando no tienes "estabilidad laboral" o "económica" es difícil. Además, en un día en el que los padres no tendrán colegios ni guarderías y en el que tendrán que trabajar, "tirar de abuelos"… nada suma para "animar a la participación".