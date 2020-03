El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que los datos respecto a la evolución de los casos de coronavirus en España son "muy alentadores y confirman los de los últimos días".

"Estamos, sin duda alguna, en el camino de controlar la pandemia, que es el paso esencial para recuperar todo lo que hay que recuperar", ha señalado.

En este sentido, Zapatero ha querido elogiar el comportamiento de la ciudadanía, apuntando que ha sido "ejemplar" desde un principio: "Cuando podamos tener un poco de tranquilidad y mirar hacia atrás, veremos que somos un país que merece la pena y que la sociedad es madura y ha entendido perfectamente el problema".

Apoya el cese de la actividad económica

Respecto al cese de la actividad económica no esencial, el expresidente socialista ha declarado "compartirlo al 100%". "Me sorprende que los que quieren defender, como es normal, la economía y la recuperación luego no acaben de asumir que cuanto antes controlemos la pandemia, mejor y antes podremos afrontar ese gigantesco reto que va a ser la recuperación económica", ha indicado.

Zapatero: "El dilema es falso. No es optar entre economía y salud"

En esta línea, Zapatero ha respondido a quienes señalaban una posible pérdida de mercados por parte de algunas empresas frente a competidores a raíz del parón: "No va a haber otros competidores porque está todo el mundo igual. Quienes van a recuperar antes son los que antes controlen la pandemia".

"Es un dilema falso. No es optar entre economía y salud, no. Para que la economía se recupere en las mejores condiciones, tenemos que controlar la pandemia al 100%", ha insistido.

Además, el expresidente ha querido resaltar la importancia de las medidas del Gobierno que permitirán acercarse a ese control de la enfermedad, así como abordar el problemas como "la situación de las UCI y la capacidad de todos de que el país siga produciendo lo básico, manteniendo los servicios esenciales".

"Creo que lo vamos a conseguir, porque la movilización social, empresarial, ciudadana en favor de ampliar hospitales, dotarnos de más camas, construir respiradores… está siendo impresionante", ha añadido.

Las medidas han sido "adecuadas"

En relación a si el Gobierno debería haber declarado este cese antes, Zapatero ha destacado que "en los días decisivos, que fueron aquellos en los que China empezó a controlar de una manera clara la pandemia y nosotros todavía estábamos en un momento muy incipiente, no solo España sino toda Europa y EEUU, no se conocía el alcance, por qué se había producido, y si ese virus se iba a reproducir con tanta fuerza y a propagar de una manera tan brutal".

En este sentido, ha expresado que "decirlo ahora resultaría pretencioso": "A todos aquellos que lo dicen hay que pedirle un 'certificado de credibilidad' que no es otro que ver si lo dijeron en aquel momento".

Zapatero: "Decir ahora que se conocía el alcance del virus resulta pretencioso"

"Lo cierto es que estamos ante una situación muy imprevista de fuerza mayor y donde, en mi opinión, el Gobierno ha tomado las medidas adecuadas. Luego evaluaremos si antes o después, pero muy adecuadas", ha afirmado.

En esta línea, el expresidente ha señalado que "lo vamos a ver". "Ya tenemos que sentir ese aliento, a pesar de la tragedia del número de víctimas mortales. Pero cuando veamos que hemos rotado y lleguemos al último caso de contagio en este brote tan duro, nos sentiremos satisfechos de nosotros mismos", ha apuntado.

"En estos momentos, cualquier evaluación crítica al Gobierno me parece injusta viendo lo que pasa en el mundo y que debilita ese esfuerzo de país. ¿Aportar ideas? Todas, por supuesto", ha recalcado.

"Eficacia" de China en el control de la pandemia

Zapatero también ha querido resaltar el papel de China en la producción de mascarillas, guantes o respiradores: "No sé si somos conscientes de que China, en estos momentos, está produciendo el material sanitario decisivo para salvar vidas, que está siendo adquirido por todos los países del mundo".

Algo posible, ha explicado, gracias a su eficaz control de la pandemia. "¿Qué pasaría si China no hubiese controlado como lo hizo la situación y no pudiera hacer esta producción para todo el mundo porque tuviera que producir para sí misma?", ha planteado el expresidente, destacando la "solidaridad" del país asiático con España.

El "decisivo" papel de Europa

Zapatero se ha mostrado "optimista" con la recuperación económica tras la crisis sanitaria, pero ha insistido en que será "decisivo" que "Europa sea Europa".

"Hombre, ya está siendo más Europa que en el 2008, porque entre 2008 y 2012 el BCE no hizo nada. Ahora queda otro paso: o bien que el BCE compre la deuda que emitan los países, o bien que haya un 'eurobono'. De esto solo se va a salir con un esfuerzo de apoyo financiero público gigantesco a la liquidez y a la ayuda social", ha afirmado.