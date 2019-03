Zapatero: "El rey me insistió en la conveniencia de que el príncipe se hiciera cargo"

¿Por qué ha abdicado el rey ahora? Hay quien dice que el golpe encima de la mesa frente al bipartidismo de los partidos minoritarios ha sido grande, y esta podría ser una de las causas. "El rey ha tenido una tarea muy intensa, puedo decir que en los últimos años ha tenido un trabajo muy intenso. Las intervenciones quirúrgicas han ido afectando en su trabajo", afirma Zapatero. "Con 76 años esta decisión no es extraña".

Tras la abdicación del rey se ha abierto un intenso debate sobre la proclamación de una República. El PSOE tiene tradición republicana pero los pesos pesados del partido descartan esta posibilidad. "El PSOE tiene un compromiso con la Constitución. Uno de los pactos esenciales de la Constitución fue la Jefatura de Estado, igual que el modelo de Estado, igual que la relación Iglesia-Estado; nosotros somos leales al compromiso constitucional", reflexiona el expresidente.

"Yo me siento de la generación del 23F, pertenezco y he pertenecido toda la vida a una familia republicana, mi antepasado dio la vida por defender a la República y debo recordar que históricamente el PSOE apostó por la República porque había una Monarquía no democrática, no constitucional. En el año 77 se apuesta por una Monarquía parlamentaria", relata Zapatero.

El exlíder socialista se pregunta entonces: ¿la Monarquía ha sido un factor que ha limitado o comprometido la soberanía popular? "En absoluto", se responde Zapatero.

Argumentada su pleitesía al reinado de don Juan Carlos, Zapatero matiza: "Tiene que haber reformas en nuestro sistema político. La democracia es un proceso abierto, lo que no puede ser es que empiece cada cierto tiempo".