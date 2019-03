Zapatero: "La ley del matrimonio homosexual fue la más avanzada del mundo"

EXPLICA QUE HAY REGISTRADAS CERCA DE 40.000 BODAS

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha valorado el papel que desempeñó Pedro Zerolo en la puesta en marcha de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo y ha destacado la importancia de esta legislación. "Debo recordar que la ley que hicimos en el 2005 fue la tercera ley del mundo y la más completa y avanzada en cuanto a reconocimiento de los derechos homosexuales, incluida la adopción", ha dicho. Zapatero ha añadido que "fue una ley valiente, decidida, que marcó en Latinoamérica y en Europa y se lo debemos a Pedro". Sobre él también ha destacado que "la única batalla que Zerolo no ganó fue la que no podía ganar, la que no gana nadie".