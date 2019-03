Zapatero: "Es evidente que la consulta no se va a celebrar"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ve evidente que la consulta soberanista de Cataluña no se va a celebrar. Rodríguez Zapatero considera que "este camino no conduce a Artur Mas a ninguna parte". El expresidente sostiene que las preguntas del referéndum son "notoriamente ininteligibles".



"Las preguntas de la consulta tienen muy poco rigor y honestidad intelectual. Tendrían que haber incorporado una cuestión sobre la salida de la Unión Europea, aunque sólo fuera por rigor", explica Rodríguez Zapatero.



Con respecto al simposio 'España contra Cataluña' que se celebra estos días, el expresidente insiste en que "se están olvidando de que somos un país que pertenece a un proyecto superior en estos momentos, la Unión Europea".



Rodríguez Zapatero reconoce la identidad y la capacidad de autogobierno que "tiene y merece" Cataluña, pero no entiende el salto al vacío que se está dando. Considera necesario "llamar al diálogo abierto de las fuerzas políticas catalanas y el estado", pero insiste en que "las reglas están muy claras y Artur Mas las conoce muy bien".



"Artur Mas sabe perfectamente que esa consulta no se puede celebrar, sabe que el ordenamiento jurídico no lo permite. Si convoca la consulta ilegalmente, ya no será una consulta, será otra cosa. Los referéndum tiene que ser de ratificación, no de confrontación ", concluye.