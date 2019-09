El juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado como imputados a los diputados Yolanda Díaz, de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, de En Marea, Rafa Mayoral, de Podemos, y Ángela Rodríguez de En Marea, por "atentado contra la autoridad".

La diputada Yolanda Díaz ha explicado en Al Rojo Vivo que se siente "perpleja" por esta situación porque cuando va a los juzgados lo suele hacer "en calidad de abogada".

Además, asegura que la situación es "anómala" porque el escrito de los hechos se produce en marzo y no han sabido antes hasta ahora. La diputada no entiende que si constaba el hecho de que eran parlamentarios y por tanto aforados, la jueza no elevara el caso al Tribunal Supremo, que es el que tiene potestad para procesarlo.

Sobre los hechos, explica que se produjo en un momento en el que habían "golpeado duramente" a líderes sindicales y a otros compañeros de partido como Gómez-Reino, que sufrió una rotura de dedo. "A mí me apartaron y caí al suelo tirando una valla", asegura Díaz, quien afirma que solo se dedicó a "separar" y a poner "tranquilidad".