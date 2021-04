El Gobierno cree que "el PP se está equivocando" en su posición respecto a Vox, al no rechazar de frente el discurso de la extrema derecha. Así lo ha manifestado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo en una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que ha instado a seguir el ejemplo del líder gallego de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

"El PP se está equivocando porque se está tomando con frivolidad lo que está pasando en nuestro país. No sé si hace falta recordar que tres personas han recibido balas y no sé si son conscientes de que una formación que vulnera los derechos humanos está marcando a agenda pública", ha manifestado.

Y es que para Yolanda Díaz, la formación liderada por Abascal vulnera los derechos humanos porque dice que "las mujeres no sufrimos violencia y percibimos sueldos inferiores porque queremos, hay una consejera en Murcia que dice que no hay que vacunarse y no apoyan la declaración de derechos del niño".

Por eso, la titular de la cartera de Trabajo considera que la campaña por las elecciones madrileñas se ha convertido en "una cuestión entre la democracia o vulneración de derechos".

En este sentido, le ha pedido a Pablo Casado que "sea europeo y se coloque del lado de los demócratas" porque "se trata de pensar libremente pero ser demócrata". Ejemplo de ello, ha dicho, es Alberto Núñez Feijóo, el presidente gallego, al que considera que la derecha tiene que imitar. "Me gustaría escuchar a representantes del PP decir 'soy de derechas, pero estoy con la democracia'", ha añadido al respecto.

Estas declaraciones llegan después de que Ángel Gabilondo llamara en El Objetivo "todas las fuerzas democráticas" a hacer "un cordón sanitario a Vox". Un discurso al que se han sumado Más Madrid y Unidas Podemos en su campaña por las elecciones autonómicas y que Ciudadanos y Partido Popular ya han rechazado de manera tajante.