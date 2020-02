Entrevista a Victoria Rosell en Al Rojo Vivo. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género asegura que no le consta que haya ninguna tensión en el Ejecutivo de coalición, a pesar de las últimas informaciones.

Según el periodista de laSexta José Enrique Monrosi, "hay malestar y mucha preocupación" en Unidas Podemos, que quiere que se impulse antes del 8M la reforma del Código Penal que blinde el "solo sí es sí". Fuentes del Gobierno apuntan a laSexta que se están produciendo "una serie de discrepancias" entre el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Justicia por este motivo.

Preguntada sobre este asunto, Rosell se ha remitido al comunicado en el que el Gobierno apunta que la Ley de Libertad Sexual tiene "un consenso total" y estará lista en los plazos previstos. "Me consta el respeto personal y profesional del Ministerio de Justicia por las personas que han elaborado este proyecto", añade la delegada del Gobierno.

No obstante, Rosell no se ha pronunciado sobre si esa ley estará lista antes del 8M: "Eso no lo podemos saber ni yo ni nadie. Poner una fecha que para todas es muy importante no creo que sea necesario. Hay que respetar todos los marcos y procedimientos que conlleva".