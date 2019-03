Tomás Gómez ve "cierto tufillo" en la decisión de Pedro Sánchez sobre su destitución

Pedro Sánchez ha destituido a Tomás Gómez como líder del Partido Socialista en Madrid, que en 'Al Rojo Vivo' ha recalcado que la decisión del secretario general de la formación responde a una lucha de poder. Preguntado por si la mano de Rubalcaba mece la cuna de Pedro Sánchez, ha respondido que la situación "tiene tufillo" y ha apuntado a los "'modus operandi'". No obstante, ha añadido que "independientemente de quién asesore, la decisión la ha tomado Pedro Sánchez".



Tomás Gómez ha recalcado que se ha enterado "por los medios de comunicación" de su destitución y ha dicho que esto "no tiene nombre". En este sentido, ha recordado que "el PSM ha luchado durante muchos años por los ciudadanos" y ha subrayado que "el PP, que es muy influyente" y que "tiene herramientas de desgaste hacia los adversarios políticos, especialmente hacia el PSOE".



Sobre la actuación de Sánchez, Gómez considera que "se ha subido a caballo del PP para fortalecer su debilidad de liderazgo interno" y que lo ha hecho "causando un daño irreparable a la propia formación".



Acerca de la llamada que ha recibido de Pedro Sánchez, Tomás Gómez ha explicado que él le ha argumentado "que el partido en Madrid se encuentra en descomposición". A continuación, Gómez le ha respondido que "la formación se encuentra más cohesionada que nunca" y ha apuntado que el problema del PSOE es que "por primera vez es la tercera fuerza política en la encuesta del CIS".



Tomás Gómez ha insistido en que no va a dar "un paso hacia detrás" porque sus compañeros le han elegido y por eso piensa "seguir trabajando" para "hacer más fuertes los equipos que hay, que están preparados para gobernar". También ha hecho referencia "al poder interno" como el origen de la destitución: "Madrid es una federación muy importante y la opinión de los militantes madrileños es muy importante de cara a unas elecciones primarias".

Preguntado por la posibilidad de que este movimiento responda a un anticipo a su imputación, Tomás Gómez ha afirmado que "es imposible" porque "nadie ha pedido la imputación". Finalmente, Tomás Gómez ha revelado que va a "solicitar un comité federal del partido" frente a esta decisión "tan grave" y ha añadido que irá a los tribunales si es necesario: "Voy a defender mi honorabilidad por encima de todo, es intocable, me querellaré contra quien sea necesario, incluso contra Pedro Sánchez si hace falta".