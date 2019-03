Teresa Rodríguez asegura que será una "barrera infranqueable a la derecha": "No podemos confiar en el susanismo"

CRITICA DURAMENTE A SUSANA DÍAZ

La candidata a la Junta de Andalucía por Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, señala en Al Rojo Vivo que cree que "no va a ganar la derecha" y "ni mijita" gobernará con Susana Díaz: "No nos podemos fiar del susanismo, no tiene ningún vínculo con el socialismo histórico". Rodríguez no descarta apoyar desde fuera una investidura del PSOE: "Después de elecciones hablaremos de pactos".