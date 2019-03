Tania Sánchez: "No tengo más patrimonio que la honestidad, contra ella disparan"

Tania Sánchez ha hablado en 'Al Rojo Vivo' después de su imputación. Ha dicho que está tranquila, "como la semana pasada" y ha hablado de que lo que le ha ocurrido se trata de un "trámite previsto". "No hay un auto en el que se diga si se considera delito lo que el PP atañe, son diligencias previas", ha añadido.



Sánchez ha insistido en que "no hay delito ninguno" y ha recordado que "el inicio es una operación política del PP" puesta en marcha cuando fue elegida por primarias como candidata, momento en el que, según ha afirmado Sánchez, "mucha gente en Madrid se pone nerviosa".



Acerca de su papel en las adjudicaciones a la cooperativa de su hermano, Sánchez ha respondido que "no debía estar en el pleno", no obstante, ha destacado que "jamás" se ha llevado un euro. Asimismo, ha apuntado que no tiene relación con su hermano "desde hace bastante" y que no vive en el domicilio familiar desde 2003 y tiene "una relación progresivamente deteriorada, inexistente ahora mismo".



Preguntada por su retirada de la vida política, Tania Sánchez ha contestado que se le otorga una relevancia pero juega "un papel de hormiguita que trata de ayuda al proceso de cambio, donde participan millones de ilusiones".